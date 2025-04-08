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Украина предлагает партнерам тестировать военную продукцию на поле боя

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  • 8.04.2025, 19:44
Украина предлагает партнерам тестировать военную продукцию на поле боя

С такой инициативой выступил заместитель министра обороны Украины.

Украина предлагает партнерам возможность тестирования продукции на поле и долгосрочное партнерство. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин Украины, выступая на состоявшемся в Киеве эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме.

В нем приняли участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, а также представители промышленности обеих стран, чиновники и эксперты.

«Эстония – настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, – тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий», – сказал Чуркин.

Он наметил ключевые направления, по которым Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских партнеров, в частности, в противодействии БпЛА и в сфере модернизации вооружения, действующего на поле боя.

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