Украина предлагает партнерам тестировать военную продукцию на поле боя

Украина предлагает партнерам тестировать военную продукцию на поле боя1
- 8.04.2025, 19:44
С такой инициативой выступил заместитель министра обороны Украины.
Украина предлагает партнерам возможность тестирования продукции на поле и долгосрочное партнерство. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин Украины, выступая на состоявшемся в Киеве эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме.
В нем приняли участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, а также представители промышленности обеих стран, чиновники и эксперты.
«Эстония – настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, – тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий», – сказал Чуркин.
Он наметил ключевые направления, по которым Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских партнеров, в частности, в противодействии БпЛА и в сфере модернизации вооружения, действующего на поле боя.