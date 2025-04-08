В Минске появятся новые аттракционы 8.04.2025, 19:52

Какие и где.

Столичные парки пополнятся в этом году новыми аттракционами. Часть оборудования уже закуплена, другая — в процессе. Об этом журналистам 7 апреля рассказал заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич, передает агентство «Минск-Новости».

— В прошлом году были списаны два старых аттракциона: «Лебеди» в парке им. Челюскинцев и «Вальс» в парке им. М. Горького. На их место уже закуплены и установлены новые аналогичные аттракционы. Помимо этого, заключены договоры на поставку аттракциона «Драконы» в парк им. М. Горького (планируем поставить его до начала сезона) и аттракциона «Микс» белорусского производства в парк им. Челюскинцев, — уточнил Р. Косевич.

Заместитель гендиректора добавил, что Центральный детский парк им. М. Горького, вероятно, пополнится еще одним аттракционом — механизированной «Пожарной командой».

Напомним, что в 2024 году главным событием для любителей аттракционов стало открытие после реконструкции парка имени Уго Чавеса. Там запустили восемь новых аттракционов, в том числе «Автодром», «Вальс», «Летающую тарелку» и большой батут.

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