«Будто Снежная королева прошла» 8.04.2025, 20:39

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На одном из участков под Гродно борьба с заморозком пошла не по плану.

Погода на этих выходных удивляла. Еще в пятницу, 4 апреля, было почти по-летнему тепло, а суббота началась с ударов стихии. Гродно относительно повезло, обошлось хотя бы без обильных снегопадов.

Но ночные заморозки могли навредить растениям, особенно тем деревьям, что уже проснулись от зимней спячки и начали цвести. Можно ли защитить их от ночного холода? Да, есть несколько вариантов. Кто-то, например, укутывал каждый куст или дерево.

Но есть и другой эффективный способ: так называемое верхнее орошение. Как оно работает? Если ожидаются заморозки, то растения начинают опрыскивать водой, например, через систему автоматического полива.

Даже если на улице «минус» в пару градусов, то вода помогает растениям не замерзнуть, поддерживает у них температуру в районе нуля или выше. Главное, не прерывать полив ни на минуту и соблюдать другие требования.

Так и поступил читатель Newgrodno.by на своем участке в деревне Стриевка. Правда, как выяснилось уже утром, на нескольких устройствах форсунки были настроены не должным образом. Поэтому после ночи мужчину ждал сюрприз. Часть участка превратилась в зимнее царство.

Толстой коркой льда были покрыты и деревья, и трава вокруг: они превратились в причудливые скульптуры. Контраст добавляли яркое весеннее солнце и обилие зелени вокруг. Казалось, что на этот небольшой участок ночью приземлилась Снежная королева.

Смотрится все действительно волшебно. А что же с растениями?

«К сожалению, два дерева под весом льда сломались. Но если все за сегодня растает, то, думаю, что все будет нормально», – рассказал владелец участка.

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