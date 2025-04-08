На белорусских метеостанциях перекрыты рекорды холода 85-летней давности

На белорусских метеостанциях перекрыты рекорды холода 85-летней давности3
- 8.04.2025, 20:45
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15 температурных антирекордов установлено за последние три ночи.
15 температурных антирекордов установлено за последние три ночи на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
Наибольшее количество ночных минимумов — 10 — было переписано в ночь на 8 апреля.
В Кличеве воздух охладился до 10 градусов мороза (было -7,6 в 2013 году). Минувшей ночью это было самым холодным местом в стране.
В Василевичах и Марьиной Горке перекрыты антирекорды, державшиеся с 1940 года (соответственно -6,1 против -5,6 и -7,7 против -7,4 градуса).
Обновились локальные минимумы также в Житковичах (-6,8 против -6,5 в 2013 году), Жлобине (-6,4 против -4,5 в 1963-м), Слуцке (-6,2 против -6 в 2013-м), Мозыре (-5,8 против -4,3 в 2013-м), Брагине (-4,7 против -4,6 в 2013-м), Сенно (-4,6 против -4,4 в 1997-м) и Мстиславле (-4,3 против -3,2 в 2013-м). Повторился экстремум в Бобруйске (-7,2 в 2013 году).
Накануне похолодания, 3 и 4 апреля, на отдельных метеостанциях были зарегистрированы рекорды тепла.