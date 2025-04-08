Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада провела операцию

Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада провела операцию2
- 8.04.2025, 20:51
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Их взяли в плен в Донецкой области.
Китайские солдаты, которые воевали на стороне России, впервые попали в плен ВСУ. Операцию провели воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Об этом сообщает Facebook-страница бригады.
«Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики», - сказано в сообщении бригады.
Там уточнили, что граждане Китая были в составе подразделения российских оккупационных войск, у них в руках было оружие.
Сейчас украинские правоохранительные органы проводят пленными все необходимые процессуальные действия.