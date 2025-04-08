Эдуард Ханок: Я открыл гормон радости без уколов 8.04.2025, 20:58

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Эдуард Ханок

Белорусский композитор рассказал о секрете молодости и бодрости накануне 85-летия.

Легендарный белорусский и советский композитор Эдуард Ханок стал героем программы «Смысл жизни», которая выходит на телеканале «Беларусь 1». В беседе с ведущей Аленой Спиридович Эдуард Ханок, которому 18 апреля исполнится 85 лет, рассказал о секрете своей молодости.

- Я у Малахова подсмотрел «спевки», где он поет со средним и старшим поколением. Я понял, что, поскольку мне 84 года и надо молодеть, мне нужна такая же «спевка», но только с молодежью, - отметил композитор. - Я открыл миру новый вариант омоложения! Знаете, гормоны молодости уколами? А я нашел гормон молодости без укола!

Он пояснил: секрет его бодрости и молодости – огромное количество творческих встреч, которые он проводит в школах, колледжах, университетах. Он констатировал: понимает, что эта аудитория в лучшем случае слышала о его песнях от своих родителей, но не больше.

- Я пою с ними 24-25 современных песен. Я пою только припевы, ведь именно в припевах ты получаешь отдачу. И вот от этих встречи и припевов за последние два с половиной года я помолодел лет на 50 минимум, - заявил композитор.

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