Неймар назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов 8.04.2025, 21:17

Футболист сборной Бразилии считает, что трофей получит клуб из Испании.

Футболист сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар сделал прогноз на финальную часть Лиги чемпионов-2024/25.

33-летний нападающий назвал клубы, которые выйдут в полуфинал.

Неймар считает, что мадридский «Реал» пройдет лондонский «Арсенал», а «Барселона» окажется сильнее «Боруссии» Дортмунд.

Бразилец уверен, что «Бавария» одолеет Интер, а ПСЖ — «Астон Виллу».

Кроме того, Неймар считает, что «Барселона» станет победителем Лиги чемпионов-2025.

Os palpites de @neymarjr pra Champions League… 🏆👀 pic.twitter.com/RI5LXNpiJ3 — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) April 8, 2025

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