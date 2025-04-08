Неймар назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов
- 8.04.2025, 21:17
Футболист сборной Бразилии считает, что трофей получит клуб из Испании.
Футболист сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар сделал прогноз на финальную часть Лиги чемпионов-2024/25.
33-летний нападающий назвал клубы, которые выйдут в полуфинал.
Неймар считает, что мадридский «Реал» пройдет лондонский «Арсенал», а «Барселона» окажется сильнее «Боруссии» Дортмунд.
Бразилец уверен, что «Бавария» одолеет Интер, а ПСЖ — «Астон Виллу».
Кроме того, Неймар считает, что «Барселона» станет победителем Лиги чемпионов-2025.
Os palpites de @neymarjr pra Champions League… 🏆👀 pic.twitter.com/RI5LXNpiJ3— Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) April 8, 2025