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Стала известна дата нового раунда переговоров США и РФ

  • 8.04.2025, 21:37
Стала известна дата нового раунда переговоров США и РФ

Переговоры пройдут в Стамбуле.

Новая встреча между представителями США и России запланирована на 10 апреля, переговоры пройдут в Стамбуле, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.

Ранее МИД РФ анонсировал, что встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. Возглавлять российскую делегацию будет посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы Соната Коултер.

Мирное урегулирование войны в Украине не стоит на повестке переговоров РФ и США в Стамбуле. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«На повестке дня нет вопросов политики или безопасности, и Украина не стоит — абсолютно не стоит — на повестке дня», — сказала Брюс. «Эти переговоры касаются исключительно деятельности нашего посольства», — отметила она.

Первая встреча в Стамбуле проходила 27 февраля. Тогда стороны также представляли Дарчиев и Коултер. На этих переговорах обсуждалось обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах. Кроме того, Москва предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

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