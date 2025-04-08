До +9 °С ожидается в Беларуси 9 апреля
- 8.04.2025, 21:54
Пройдет небольшой снег.
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Беларуси 9 апреля, сообщает Белгидромет.
Небольшой снег, в том числе мокрый, пройдет в ночное время местами по стране. В светлое время суток мокрый снег и дождь вероятны на северо-западной половине республики. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, 4–9 м/с, местами его порывы усилятся. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
Затемно температура воздуха составит –2… –8 °С, при прояснениях похолодает до –10 °С. В дневные часы синоптики обещают: в Бресте — +7… +9 °С, в Гродно — +6… +8 °С, в Витебске и Минске — +4… +6 °С, в Гомеле — +3… +5 °С, в Могилёве — +2… +4 °С.