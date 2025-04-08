Белорус претендует на звание чемпиона мира по шахматам
- 8.04.2025, 22:24
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Денис Лазавик дважды обыгрывал норвежца Карлсена.
Родившийся в Беларуси экс-претендент на шахматную корону Борис Гельфанд высоко оценил потенциал своего 18-летнего соотечественника Дениса Лазавика.
Об этом он рассказал в интервью Bet News.
«В классических шахматах он и не пытается [стать чемпионом], а чемпионат мира по блицу длится всего два дня, и если у него с самого начала все пойдет, то вполне может и победить. Почему бы и нет? Он уже обладает для этого достаточным классом», – рассказал Гельфанд в интервью Bet News.
Сам же молодой шахматист заранее начал оправдывать лестный аванс гроссмейстера. В декабре 2024 года 18-летний спортсмен сенсационно обыграл норвежца Магнуса Карлсена – сильнейшего в мире игрока.
После поражения Карлсен хорошо отозвался о белорусе, заявив, что тот показал лучшую игру.
В 2025-м Лазавик повторил успех, но уже в онлайн-шахматах, обыграв статусного соперника в рамках «Титульного вторника». Эта победа принесла белорусу трофей и $1000 призовых.