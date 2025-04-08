закрыть
8 апреля 2025, вторник, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус претендует на звание чемпиона мира по шахматам

  • 8.04.2025, 22:24
  • 1,042
Белорус претендует на звание чемпиона мира по шахматам
Денис Лазавик

Денис Лазавик дважды обыгрывал норвежца Карлсена.

Родившийся в Беларуси экс-претендент на шахматную корону Борис Гельфанд высоко оценил потенциал своего 18-летнего соотечественника Дениса Лазавика.

Об этом он рассказал в интервью Bet News.

«В классических шахматах он и не пытается [стать чемпионом], а чемпионат мира по блицу длится всего два дня, и если у него с самого начала все пойдет, то вполне может и победить. Почему бы и нет? Он уже обладает для этого достаточным классом», – рассказал Гельфанд в интервью Bet News.

Сам же молодой шахматист заранее начал оправдывать лестный аванс гроссмейстера. В декабре 2024 года 18-летний спортсмен сенсационно обыграл норвежца Магнуса Карлсена – сильнейшего в мире игрока.

После поражения Карлсен хорошо отозвался о белорусе, заявив, что тот показал лучшую игру.

В 2025-м Лазавик повторил успех, но уже в онлайн-шахматах, обыграв статусного соперника в рамках «Титульного вторника». Эта победа принесла белорусу трофей и $1000 призовых.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук