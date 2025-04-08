Великобритания в ООН: Россия не хочет мира
- 8.04.2025, 22:32
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Удары по гражданским это доказывают.
Массированные атаки российских войск по украинским городам, включая гибель детей, свидетельствуют о полном игнорировании Кремлем призывов к миру. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард во время заседания Совета Безопасности в Нью-Йорке, передает «Укринформ».
«Президент Путин продолжает саботировать предложение о прекращении огня, затягивая процесс и настаивая на своих максималистских условиях. И все это — на фоне постоянных ударов дронами и ракетами по украинским городам, которые недавно унесли жизни еще девяти детей», — заявила Вудвард.
По ее мнению, действия Кремля демонстрируют не только отсутствие стремления к миру, но и целенаправленную политику уничтожения украинской государственности.
«Поведение России свидетельствует о твердом намерении уничтожить Украину, полное пренебрежение к посредническим усилиям и к жизни гражданских», — добавила дипломат.
Как сообщила Вудвард, по инициативе США уже было предложено прекращение огня, однако Кремль затягивает процесс.
«Мяч уже несколько недель находится в поле России. Пора им прекратить тормозить процесс. Пора демонстрировать преданность миру — как они сами заявляют», — подчеркнула представитель Великобритании.
Во время выступления дипломат отдельно вспомнила об инициативе Украины.
«Президент Зеленский четко заявил: он хочет прекращения огня и уже согласился на полное, немедленное и безусловное перемирие, если Россия тоже на это примется», — подчеркнула она.
В завершение выступления Барбара Вудвард подчеркнула, что дурацкие акты агрессии не заставят ее страну отступить.
«Объединенное Королевство продолжит твердо поддерживать Украину, чтобы достичь справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН», - заявила она.