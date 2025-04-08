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Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ

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  • 8.04.2025, 22:54
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Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ
Тэмми Брюс

США обвинили Пекин в пособничестве России.

США осведомлены о том, что Украина взяла в плен двух китайских солдат. Китай является одним из основных пособников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

«Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне», - отметила Брюс.

Она отметила, что Китай поставляет в Россию почти 80 процентов товаров двойного назначения, необходимых РФ для ведения войны.

Спикер Госдепа напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что сотрудничество между Китаем и Россией «будет только способствовать глобальной нестабильности и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими».

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