Более 70% американцев ожидают роста цен из-за тарифов Трампа 8.04.2025, 23:46

Опрос.

Более 70% американцев ожидают роста цен на большинство товаров в результате беспрецедентных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Такими оказались результаты опроса Ipsos по заказу Reuters.

73% американцев ожидают роста цен на широкий перечень потребительских товаров в результате введения президентом США тарифов против почти всех стран мира.

Лишь 4% респондентов считают, что цены снизятся. Остальные сказали, что не ожидают существенных изменений, или не захотели отвечать.

57% опрошенных (в том числе четверть избирателей, голосующих за Республиканскую партию) сказали, что выступают против таких тарифов.

39% респондентов заявили о поддержке такого шага.

Половина опрошенных, в том числе почти все сторонники республиканцев, согласились с утверждением, что даже если решение Трампа будет «болезненным» в близкой перспективе, это стоит того, чтобы США стали сильнее в долгосрочной перспективе. Другая половина, в том числе почти все сторонники Демократической партии, не согласны с ним.

Сбор данных для опроса длился три дня, 4-6 апреля, всего опросили 1027 взрослых по всей территории США. Возможная погрешность составляет три процентных пункта.

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