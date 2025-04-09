Эрдоган подал в суд иск против оппозиционера, который сравнил его с «хунтой» 9.04.2025, 1:35

Реджеп Тайип Эрдоган

Требует компенсации.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал иск в суд против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении чести и достоинства. Также Эрдоган требует компенсации морального ущерба, сообщает AFP.

«В Генеральную прокуратуру Анкары была подана уголовная жалоба за оскорбление президента, направленная против Озгюра Озеля, председателя оппозиционной партии РНП», — отметил адвокат Эрдогана Хусейн Айдын.

По его словам, Эрдоган требует от Озеля 500 тысяч турецких лир (более 13 тысяч долларов) за его слова о «хунте».

6 апреля на заседании партии Озель заявил, что «Турцией руководит хунта, которая боится выборов, боится своих оппонентов и боится нации».

Он также назвал Эрдогана «президентом хунты, которая направлена против тех, кто имеет поддержку людей и тех, кто может стать его соперником». Озель также осудил арест и заключение мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В Турции с марта продолжается политический кризис из-за ареста Имамоглу, члена НРП, который мог стать основным соперником Эрдогана на следующих президентских выборах.

Власти заявили о его связи с террористическими организациями, но в итоге Имамоглу обвинили лишь в коррупции. Оппозиция считает дело политически мотивированным.

29 марта в Турции состоялись крупнейшие протесты за более чем 10 лет — сотни тысяч турок протестовали против ареста мэра этого города и главного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу.

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