Во сколько лет белорусы женятся и разводятся 9.04.2025, 3:04

Статистика от Белстата.

Белстат опубликовал данные о браках и разводах в Беларуси за прошлый год.

В 2024 году в стране было зарегистрировано более 46 тысяч браков, что меньше, чем в 2023 году (свыше 56 тысяч). Подавляющее большинство союзов — 87,3% — были заключены в городах.

Разводов стало больше — за год их зарегистрировано 34 866, в то время как годом ранее было 33 962. При этом 41% разведенных пар не имели общих детей.

Средний возраст тех, кто впервые вступал в брак, составил:

для женщин — 26,7 года (против 26,5 годом ранее);

для мужчин — 28,9 года (в 2023 году — 28,8 года).

Что касается разводов, чаще всего расставались супруги, прожившие вместе:

от 1 до 4 лет — 25% случаев;

от 5 до 9 лет — 24,7%;

лишь 3% браков распадались в течение первого года совместной жизни.

Появилась статистика по возрастным бракам: в 2024 году 633 невесты и 944 жениха вступили в брак в возрасте 65 лет и старше.

Что касается браков с иностранцами, то чаще всего белорусы женились на гражданках России, Украины, Казахстана, Литвы и Латвии, а белоруски выходили замуж за граждан Литвы, Турции, Казахстана и Украины.

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