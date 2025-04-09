закрыть
9 апреля 2025, среда, 0:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом о споре Маска и советника Трампа: Мальчики всегда будут мальчиками

  • 9.04.2025, 4:00
Белый дом о споре Маска и советника Трампа: Мальчики всегда будут мальчиками
Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома не видит в споре проблем.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не увидела проблемы в том, что миллиардер Илон Маск публично ругает советника президента США по торговым вопросам Питера Наварро.

Об этом она сказала на брифинге 8 апреля, сообщает «Европейская правда».

По словам Левитт, Маск и Наварро – «два человека, которые, очевидно, имеют крайне разные взгляды на торговлю и тарифы».

«Мальчики всегда будут мальчиками, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», – добавила она.

Пресс-секретарь также назвала перепалку Маска и Наварро поводом поблагодарить администрацию Трампа за то, что она – «самая открытая администрация в истории».

«Думаю, это также свидетельствует о готовности президента выслушивать все стороны, то, что чиновники его администрации высокого уровня имеют достаточно разные взгляды на различные вопросы», – предположила Левитт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук