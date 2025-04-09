Белый дом о споре Маска и советника Трампа: Мальчики всегда будут мальчиками
- 9.04.2025, 4:00
Пресс-секретарь Белого дома не видит в споре проблем.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не увидела проблемы в том, что миллиардер Илон Маск публично ругает советника президента США по торговым вопросам Питера Наварро.
Об этом она сказала на брифинге 8 апреля, сообщает «Европейская правда».
По словам Левитт, Маск и Наварро – «два человека, которые, очевидно, имеют крайне разные взгляды на торговлю и тарифы».
«Мальчики всегда будут мальчиками, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», – добавила она.
Пресс-секретарь также назвала перепалку Маска и Наварро поводом поблагодарить администрацию Трампа за то, что она – «самая открытая администрация в истории».
«Думаю, это также свидетельствует о готовности президента выслушивать все стороны, то, что чиновники его администрации высокого уровня имеют достаточно разные взгляды на различные вопросы», – предположила Левитт.