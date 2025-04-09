Лига чемпионов: «Арсенал» разгромил «Реал», «Интер» победил «Баварию» 9.04.2025, 7:34

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Ответные встречи состоятся 16 апреля.

Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала финала Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. Дубль с двух штрафных оформил Деклан Райс, также отличился Микель Мерино. На 94‑й минуте в составе «Реала» Эдуарду Камавинга получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В другом матче дня миланский «Интер» в гостях победил «Баварию» со счетом 2:1. В составе «нерадзурри» голы забил Лаутаро Мартинес и Давиде Фраттези. У мюнхенцев отличился Томас Мюллер. Ответные встречи состоятся 16 апреля.

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