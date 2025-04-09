закрыть
9 апреля 2025, среда, 8:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов

2
  • 9.04.2025, 7:41
  • 1,884
Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов

Сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный» законопроект.

Президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов США. Он рассчитывает, что сумма достигнет 1 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

«Сегодня у меня была очень хорошая встреча со спикером Палаты представителей и некоторыми из наших более консервативных членов, все замечательные люди. Я дал им знать, что я ЗА КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ! МЫ СОБИРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ СОКРАЩЕНИЯ, надеемся, более 1 трлн долларов», - пишет Трамп.

Он добавил, что все эти сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный законопроект».

«Я, вместе с членами Палаты представителей и сенаторами, буду очень настойчиво добиваться этих масштабных сокращений расходов, но мы должны получить одобрение законопроекта СЕЙЧАС. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ», - резюмировал глава Белого дома.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук