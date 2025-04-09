Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов 2 9.04.2025, 7:41

1,884

Сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный» законопроект.

Президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов США. Он рассчитывает, что сумма достигнет 1 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

«Сегодня у меня была очень хорошая встреча со спикером Палаты представителей и некоторыми из наших более консервативных членов, все замечательные люди. Я дал им знать, что я ЗА КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ! МЫ СОБИРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ СОКРАЩЕНИЯ, надеемся, более 1 трлн долларов», - пишет Трамп.

Он добавил, что все эти сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный законопроект».

«Я, вместе с членами Палаты представителей и сенаторами, буду очень настойчиво добиваться этих масштабных сокращений расходов, но мы должны получить одобрение законопроекта СЕЙЧАС. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ», - резюмировал глава Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com