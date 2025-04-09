Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов

Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов2
- 9.04.2025, 7:41
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Сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный» законопроект.
Президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов США. Он рассчитывает, что сумма достигнет 1 трлн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
«Сегодня у меня была очень хорошая встреча со спикером Палаты представителей и некоторыми из наших более консервативных членов, все замечательные люди. Я дал им знать, что я ЗА КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ! МЫ СОБИРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ СОКРАЩЕНИЯ, надеемся, более 1 трлн долларов», - пишет Трамп.
Он добавил, что все эти сокращения будут внесены в «один большой, прекрасный законопроект».
«Я, вместе с членами Палаты представителей и сенаторами, буду очень настойчиво добиваться этих масштабных сокращений расходов, но мы должны получить одобрение законопроекта СЕЙЧАС. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ», - резюмировал глава Белого дома.