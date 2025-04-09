«Оказались в Украине неслучайно»: почему китайские солдаты были в Донецкой области

«Оказались в Украине неслучайно»: почему китайские солдаты были в Донецкой области1
- 9.04.2025, 7:48
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МИД Украины вызвал для объяснений поверенного в делах Китая.
Впервые украинские защитники взяли в плен солдат из Китая, которые приехали убивать украинцев на стороне РФ. Они воевали в рядах ВС РФ в Донецкой области.
Китайцев захватили прямо во время боя, когда те были с оружием в руках. «Фокус» собрал все, что известно о китайских военнослужащих, попавших в плен.
Было шестеро, но выжили не все
Пленили китайских солдат бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.
«Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что китайские солдаты находились в рядах ВС РФ и вели бой с оружием в руках. Их было шестеро, но в плен попали только двое из них. Остальные были ликвидированы. Это произошло в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.
Зеленский отреагировал на захват солдат КНР в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы также изъяли документы этих пленных, банковские карты и установили их личные данные.
«Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил», — написал Зеленский.
Он добавил, что поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
«Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир», — отметил президент Украины.
Пленных граждан Китая передали Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.
Оказались в Украине неслучайно
По информации источников «Украинской правды» упоминания об участии граждан КНР в войне на стороне России появлялись в радиопереговорах российских военных на Северском направлении уже несколько недель. Однако только после взятия в плен первых двух китайцев, эта информация подтвердилась.
Украинские бойцы считают, что китайские солдаты в Украине оказались совсем неслучайно. Они приобретают боевой опыт. Об этом в своем телеграм-канале «Говорят Снайпер» написал командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов.
«Китайцев взяли в плен. В интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который на самом деле далеко не лох. Китайцы приехали учиться, а не заменять россиян на позициях, они имеют свою легенду, понимают русский язык и довольно профессионально ведут себя на поле боя», — пишет военный.
Этого же мнения придерживается и другой военный ВСУ — лейтенант Вооруженных сил с позывным «Алекс».
«Полностью согласен. Китайцам необходимо «почувствовать» эту войну и получить боевой опыт и понять поле боя и условия нашей войны. Понятно, что регулярку они не отправляют сюда, но здесь, как и во внешней политике, они последовательны, осторожны и тихо наблюдают, собирая необходимую информацию», — написал он в своем телеграм-канале.
Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники рискуя жизнью взяли второго китайца в плен. В этой операцииучаствовали бойцы 2 механизированного батальона 157 ОМБр, который ведет бои в Тарасовке.
«После того как китайца нагрели и напоили, тот начал поднимать политические темы, не обошел и фигуру Мао Дзэдуна», — отметили аналитики.
МИД вызвал для объяснений поверенного в делах Китая
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно того, что граждане Китая участвуют в войне против Украины. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в Х.
«Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к своей агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы выразить протест и потребовать объяснений», — говорится в его сообщении.
Также Сибига отметил, что участие граждан Китая в войне против Украины на стороне РФ подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.