Мадуро подписал указ о ЧП в экономике Венесуэлы

Мадуро подписал указ о ЧП в экономике Венесуэлы3
- 9.04.2025, 7:49
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Сроком на 60 дней.
Правитель Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном экономическом положении в стране.
Об этом сообщает Bloomberg.
В эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что документ объявляет в стране чрезвычайное экономическое положение сроком на 60 дней. Он необходим для того, чтобы поддерживать производственные сектора страны в условиях глобальной «экономической войны».
По словам президента, указ позволяет ему принять все необходимые меры для обеспечения экономического роста, в том числе:
общее приостановление взимания и применения налогов;
разрешение расходов из казначейства и других источников финансирования, не предусмотренных в годовом бюджете;
борьбу с уклонением от уплаты налогов, внедрение механизмов импортозамещения, стимулирование инвестиций.
Мадуро добавил, что очень важно получить новые источники инвестиций. По его словам, любой, кто захочет инвестировать в Венесуэлу, получит особое отношение.
В то же время Bloomberg пишет, что указ президента требует одобрения Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда.