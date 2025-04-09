Мадуро подписал указ о ЧП в экономике Венесуэлы 3 9.04.2025, 7:49

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Сроком на 60 дней.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном экономическом положении в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

В эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что документ объявляет в стране чрезвычайное экономическое положение сроком на 60 дней. Он необходим для того, чтобы поддерживать производственные сектора страны в условиях глобальной «экономической войны».

По словам президента, указ позволяет ему принять все необходимые меры для обеспечения экономического роста, в том числе:

общее приостановление взимания и применения налогов;

разрешение расходов из казначейства и других источников финансирования, не предусмотренных в годовом бюджете;

борьбу с уклонением от уплаты налогов, внедрение механизмов импортозамещения, стимулирование инвестиций.

Мадуро добавил, что очень важно получить новые источники инвестиций. По его словам, любой, кто захочет инвестировать в Венесуэлу, получит особое отношение.

В то же время Bloomberg пишет, что указ президента требует одобрения Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда.

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