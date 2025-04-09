Израиль ударил по складу оружия «Хезболлы» в Ливане
- 9.04.2025, 7:53
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Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия, принадлежащему подразделению противовоздушной обороны «Хезболлы».
Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ и The Times of Israel.
Отмечается, что недавно израильские истребители нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» в северо-восточной долине Бекаа в Ливане.
По данным ЦАХАЛа, это место использовалось для хранения оружия, которое использовало подразделение противовоздушной обороны Хезболлы.
«Присутствие оружия в этом районе представляло угрозу для Государства Израиль и грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном», - добавляют военные.
Beqqa, Lebanon now https://t.co/9vALXIcgO3 pic.twitter.com/c57Ao7SUTI— Open Source Intel (@Osint613) April 8, 2025