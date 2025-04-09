Адам Кадыров получил боевую награду Росгвардии 9.04.2025, 7:56

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За «значительный вклад в СВО».

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 17-летний Адам Кадыров — удостоен ведомственной медали Росгвардии «За боевое отличие». Соответствующую награду он получил по приказу директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Instagram.

Медаль «За боевое отличие» учреждена в Росгвардии в 2017 году. Согласно положению о награде, ее вручают за личную отвагу, самоотверженность, проявленную инициативу, успешное руководство и иные заслуги при выполнении боевых задач.

Как отметил Даудов, вручение этой награды Адаму Кадырову стало признанием его «значительного вклада в специальную военную операцию», а также в «укрепление безопасности и правопорядка».

«Адам с ранних лет, следуя примеру первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, проявляет преданность делу служения своему народу и отечеству. Это ответственный и целеустремленный молодой человек, которому наш национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров всегда доверяет важнейшие направления и задачи. Сегодня Адам вносит достойный вклад в достижение победы в СВО, успешно курирует Российский университет спецназа имени верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», — написал Даудов.

Адам Кадыров прославился тем, что в сентябре 2023 года избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля, который в тот момент находился в СИЗО Грозного. С тех пор Кадыров-младший был неоднократно награжден и назначен на ключевые посты в республиканских структурах.

Среди прочего он получил звание Героя Чечни, стал начальником службы безопасности своего отца, а также куратором Российского университета спецназа и МВД по Чечне. В октябре 2024 года его имя было занесено в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта Федерации — тогда ему было всего 16 лет. В марте 2025 года Адам также был назначен куратором регионального управления МВД.

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