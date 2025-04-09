Демократы обеспокоены: люди Маска получили неограниченный доступ к NASA 1 9.04.2025, 8:00

В том числе к конфиденциальной информации.

Сотрудники DOGE Илона Маска имеют круглосуточный доступ к объектам и системам данных NASA, включая информацию о сотрудниках по всей стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

С таким письмом к и.о. администратора NASA Джанет Петро обратились три демократы из Палаты представителей США.

«Мы узнали, что все три члена команды DOGE (Департамента эффективности государственного управления - ред.) имеют неограниченный физический доступ 24 часа в сутки и 7 дней в неделю к объектам NASA, включая кабинет администратора NASA на 9-м этаже штаб квартиры NASA в Вашингтоне, округ Колумбия», - написали конгрессмены Зои Лофгрен, Валери Фуши и Эмилия Сайкс.

По их словам, типы систем, к которым DOGE имеет полный доступ, содержат конфиденциальную информацию о составе персонала и планировании преемственности.

В письме указаны имена трех сотрудников Департамента Маска - Александра Симонпура, Скотта Коултера и Райли Сеннотта. Также там подняты вопросы об их квалификации и потенциальных конфликтов интересов в NASA.

Известно, что Сеннотт и Симонпур ранее работали в Tesla - компании по производству электромобилей Илона Маска.

Но особое внимание демократы сосредоточили на Коултере, назвав его бывшим менеджером хедж-фонда с уровнем доверия близким к стажеру. По словам законодателей, он получил годовое освобождение от требований NASA по обучению в области кибербезопасности. Это в свою очередь, дает ему «полный доступ к данным и информационным системам NASA без какого-либо образования или обучения протоколам безопасности».

«Агентство позволило непроверенным и неподготовленным лицам получить беспрецедентный доступ, по-видимому, вопреки стандартным протоколам агентства и простому здравому смыслу. Если агентство и проверяло этих лиц, связанных с DOGE, на предмет их сомнительной профессиональной истории или явных конфликтов интересов, нам об этом ничего не известно», - говорится в письме законодателей

Демократы Палаты представителей ранее направили Петро два письма относительно роли DOGE в NASA, но заявили, что не получили ответов о проверке агентством сотрудников DOGE или об их доступе к секретной информации.

NASA также не рассмотрело опасения по поводу доступа сотрудников DOGE к информации о конкурентах SpaceX, что является «одним из самых вопиющих рисков конфликта интересов», написали демократы.

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