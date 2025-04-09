Белорус приехал на дачу и обнаружил настоящий погром 1 9.04.2025, 8:08

2,154

Иллюстрационное фото

Виновника не наказали —и вот почему.

Лето 2022 года белорус Владимир явно запомнил надолго. В один из дней ему позвонил брат. Тот обнаружил, что в деревенском доме мужчины погром. Виновник нашелся быстро, но никакого наказания не понес. Подробности этой истории мы обнаружили в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Так как в постановлении суда не указаны личные данные, имена в тексте вымышлены.

Дача Владимира находится в Вилейском районе Минской области. Когда именно происходили описанные в документе события, неизвестно, однако указывается дата суда — 20 сентября. Исходя из этого, погром в доме, скорее всего, случился летом. Тогда около 16 часов Владимиру позвонил брат Игорь. Он рассказал, что проезжал мимо дачи вместе с племянником Борисом и заметил неладное. Во дворе — куча выброшенных вещей, а в доме и беседке — разбиты окна.

Посреди всего этого стоял сосед Кирилл. По описанию Игоря, мужчина «был в неадекватном состоянии и мешал в миске пакетики чая». На вопрос, что делает на участке, тот ответил, мол, «это не он», и сразу же ушел к себе домой. Тогда Борис позвонил в местный РОВД, а Игорь сообщил о произошедшем брату.

Спустя час Владимир приехал на дачу. То, что он увидел, напоминало погром. В беседке разбиты три окна, на земле — куча вещей, продуктов, разломанной мебели, побитой посуды. Среди этого оказались переломанные пополам удочки, спиннинги. На веранде разбито два стекла, входная дверь выбита изнутри, в доме расколочены все люстры, поврежден электрический счетчик, сорвана проводка. Вещи были разбросаны. Мебель оказалась тоже в плачевном состоянии: отломанные ножки у кресла, выломанная дверца духовки и шкафов, уничтоженная керамическая плитка и так далее.

Чтобы навести порядок, белорусу понадобилось несколько дней. После этого он заметил, что части вещей не хватает. Так, Владимир недосчитался бензиновой пилы, насоса, катушки с 50-метровым удлинителем, пылесоса, трубки от телефона и нескольких пар обуви.

— стоимость всего, что было разбито и сломано, и еще на 1500 рублей было украдено. Как сказано в судебном постановлении, дом и имущество Владимира было застраховано, поэтому весь ущерб ему возместили. Но в милицию он все равно обратился, чтобы наказать виновного в погроме.

Следствие установило, что все это сделал сосед, которого застали на месте происшествия. Известно, что он родился и жил в той же деревне, а после окончания школы не работал. Белоруса обвинили в хулиганстве по ч.1 ст. 339 УК (максимальное наказание по этой статье — до трех лет колонии) и в краже по ч. 2 ст. 205 УК (до трех лет заключения). До суда он находился под стражей.

«Только вдумайтесь». Врач рассказал, сколько белорусов страдают от проблем с психическим здоровьем

Вот только у истории есть нюанс. Дело в том, что у Кирилла диагностирована параноидальная шизофрения с непрерывным типом течения. Это наиболее тяжелый тип заболевания, при котором у человека больше года нет случаев ремиссии. Из-за этого мужчине поставили инвалидность (группа в документе не указана). Кирилл не раз лечился в РНПЦ в Новинках, но проблему это решало только частично. Например, до истории с домом соседа мужчина так же разгромил свой дом. А о том, что произошло с дачей Владимира, белорус узнал только от родственников, так как сам ничего не помнил.

Судебная психиатрическая экспертиза подтвердила: в тот день, когда Кирилл устроил погром на даче соседа, он попросту не мог осознавать, что делает. На момент заседания угрозы для окружающих мужчина уже не представлял.

Основываясь на психическом состоянии обвиняемого, судья решил освободить Кирилла от уголовной ответственности, так как тот совершил преступление в состоянии невменяемости. Но ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com