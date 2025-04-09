Беспилотники атаковали аэродром «Моздок» в Северной Осетии 9.04.2025, 8:11

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Дронов было как минимум 15.

Неизвестные дроны атаковали военный аэродром россиян в Моздоке (Северная Осетия, РФ). Об этом сообщает «Астра» со ссылкой на очевидцев.

Губернатор Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло объявил режим беспилотной опасности в 04:14. Затем он сообщил, что в Моздоке якобы сбито 15 БПЛА.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», - заявил он в Telegram.

«Астра» геолоцировала фото с дымом после атаки в Моздоке - кадры сделаны возле здания районного дворца культуры. Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром.

Ранее аэродром «Моздок» был поврежден в результате атаки в июле 2024 года. О последствиях этой атаки не сообщается.

Зато в Минобороны страны-оккупанта заявили о массированной атаке дронов в ночь на 9 апреля. Отмечается, что сбито якобы 158 БПЛА, в том числе над территорией Северной Осетии-Алании - 15.

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