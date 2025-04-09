Politico: Путин уже нашел себе новую «игровую площадку» в Европе 9.04.2025, 8:16

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Напряженность на Балканах нарастает.

В то время как внимание Европы сосредоточено на Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает, и лидеры региона опасаются, что глава России Владимир Путин воспользуется этим моментом. Как пишет Politico, британские чиновники описывают Западные Балканы как «еще одну горячую точку».

«В настоящее время, когда в Европе идет война и Россия также оказывает сильное влияние на регион, вы будете глупцом, если отвлечетесь от Западных Балкан, где все еще есть проблемы, которые еще предстоит решить», — сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Как отмечает Politico, эксперты по внешней политике и министры опасаются, что Кремль попытается извлечь выгоду из глубоко укоренившейся этнической и религиозной напряженности, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах, укрепив собственные интересы России и создав еще больше проблем на границах ЕС.

«Сейчас они должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России», — сказал один британский чиновник. Он подчеркнул, что сейчас есть «довольно маленькое окно», в течение которого балканским государствам нужно «перестать сидеть на заборе», прежде чем Брюссель вместо них будет поглощен вступлением Украины в ЕС.

Парадокс в Сербии

Лэмми считает, что Сербия — несмотря на откат от демократии, заигрывание с Россией и ее постоянный отказ признать Косово — искренне хочет присоединиться к ЕС.

«Однако есть альтернативное видение, и это более мрачное видение. Это позиция, которая отсылает к олигархии, коррупции, жесткому государственному контролю, гораздо больше к полицейскому государству», отметил он.

Как пишет Politico, Сербия позволила своим боеприпасам оказаться на Украине, но в то же время она является одной из двух европейских стран, не подвергших Россию санкциям. Ее руководство выступает за вступление в ЕС, но также поддерживает тесные отношения с Москвой и Китаем. «Парадокс здесь жив», как выразился Лэмми.

Линии разлома в Косово

В интервью Politico президент Косово Вьоса Османи утверждает, что Сербия вмешалась в недавние всеобщие выборы в Косово; что «Сербско-российский гуманитарный центр» на границе с Косово на самом деле является «российским шпионским центром»; и что Москва утроила сумму, потраченную на дезинформацию на Западных Балканах с момента вторжения в Украину.

Она предупреждает, что если Путин выйдет воодушевленным из миротворческих переговоров с Украиной под руководством США, Балканы могут стать «благодатной почвой» для «распространения» этого конфликта.

При этом президент Косово сказала Politico, что она «официально выразила» готовность своей страны присоединиться к миротворческим силам в Украине, но взамен требует подписания с Британией экономического и безопасностного соглашения, которое включало бы двусторонние закупки оружия и больше совместных операций между их войсками.

Научный сотрудник аналитического центра Henry Jackson Society Хелена Иванова предупредила, что ЕС не может «позволить себе потерять» Сербию, утверждая, что это может спровоцировать волну проблем по всему региону.

"Это как болезнь, потому что развивается медленно и незаметно. Это не порез; это как медленно разгорающаяся инфекция и заражение», — сказала она. - «Россия не хочет стабильных Балкан, потому что это постоянная, нескончаемая зубная боль для Запада, и это вполне устраивает Россию».

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