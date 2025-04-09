Нефтяные доходы России: первая маленькая сенсация Евгений Истребин

9.04.2025, 8:19

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Пост сдержанного оптимизма.

Есть первая маленькая сенсация!

Доходы федерального бюджета России в марте выросли на 0% (здесь и далее г/г).

Да, да, именно на 0%, если точнее, то на 0,3% всего.

Теперь подробно.

Доходы состоят из нефтяных и ненефтяных.

В марте нефтяные доходы упали на (-17%), ненефтяные выросли на 10%. В итоге общая сумма доходов выросла на 0%.

Отдельно о выросших на нефтяные доходы на 10%. Они подняли налоги с нового года + инфляция 10,4%, а доходы выросли всего на 10%. То есть в реальном выражении наступает падение даже ненефтяных доходов.

Предшествовала этому ситуация в феврале. Там тоже было все плохо, но еще был общий рост доходов на 2%.

Нефтяные упали на 18%. Ненефтяные еще по инерции росли на 13%, а в марте уже рост сократился до 10%.

Общее изображение в таблице.

Пост сдержанного оптимизма!

Евгений Истребин, «Фейсбук»

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