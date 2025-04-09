Россия формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ 9.04.2025, 8:24

Задача — утилизировать их на поле боя.

Российские военные формируют штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ. Они проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Об этом спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

«По данным нашей разведки, противник сейчас формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и другими болезнями, такими как ВИЧ, другими неизлечимыми болезнями», - сказал Волошин.

Спикер отметил, что это свидетельствует о намерении россиян «просто утилизировать их на поле боя».

По словам Волошина, эти штурмовики проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей, поэтому это уже не «пушечное мясо», а обученные бойцы. Но, как отметил спикер, и таких обученных солдат Россия «не жалеет».

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