Гроза на горизонте 3 Герман Обухов, «Обозреватель»

9.04.2025, 8:31

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Герман Обухов

История с СССР может повториться.

Мировые рынки штормит. Американские биржи потеряли за два для 11 триллионов долларов. По сравнению с этими потрясениями все остальное кажется игрушками. Что самое примечательное – нельзя делать никаких прогнозов, как нельзя делать прогнозов в сумасшедшем доме, каковым стал Белый дом. Вводя торговые пошлины для всех стран и даже для островов, где живут только пингвины, президент Соединенных Штатов руководствовался «рекомендациями» несуществующего экономиста.

Это стало только что известно американским СМИ. Сам Трамп не может толком ничего объяснить. Сенаторы и Конгрессмены республиканской партии один за другим начали высказывать свое недовольство решениями президента, ведущими страну в пропасть. Обещания Трампа «светлого и богатого будущего» остаются привлекательными только для людей с неполным средним образованием. Для Трампа неведомо, что основы глобальной экономики заключаются в принципах сообщающихся сосудов. Если США подняли ввозные пошлины для импортных автомобилей и комплектующих для американских автомобилей, то автомобили, собранные в Америке, не могут стать дешевле импортируемых.

Это о ситуации в глобальной экономике, потрясения которой мало коснуться Украины, России, да и всех остальных бывших республик СССР, которые почти ничего не продают в Соединенные Штаты. Украина на сегодняшний день хочет знать только одно – когда закончится война? Тут мы видим также абсолютное непонимание Белого дома и Госдепартамента – с кем они имеют дело в Москве? Россия сегодня это неофашистское государство, война для которого является парадигмой и неотъемлемой частью существования. Эта война не остановится по мановению волшебной палочки президента Трампа, который не факир и не мессия, если не может отличить Австралию от Австрии и путает кобеля с кабелем. О каком мире можно говорить под его «чутким руководством»? Он способен только на манипуляции и шантаж тарифами, что ведет лишь к краху репутации республиканской партии и ставит под сомнение его способность дальше управлять страной. О мире в Украине, как «проекте Трампа», надо забыть.

В 1989 году советские войска находились во всех 15 республиках СССР, а также в Польше, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Монголии, Вьетнаме и на Кубе. Сейчас армия России находится в Беларуси и пытается остаться в Украине. Базы РФ есть в Армении, Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Таджикистане, Кыргыстане, Казахстане, Молдове и Сирии. Помочь ей уйти из этих стран способен Евросоюз с Канадой и Соединенными Штатами. Трамп не вечен и даже в его каденцию не исключено такое развитие событий. Решение этой проблемы посредством экономической блокады не имеет альтернативы. Если к ЕС и Сев. Америке подключится Китай и Япония, это ускорит процесс распада России кратно. После чего коричневая чума, сменившая красную холеру, исчезнет на карте мира вместе с Россией навсегда. Освобождать от российской армии временно оккупированные территории Украины не придется. Она не просто сама оттуда уйдет, она растворится.

Чем закончатся переговоры о мире представителей Белого дома с отдельными персонажами ОПГ России не знает ни Трамп, ни Путин, ни даже Всевышний. Путинская мафия может быть и хочет вернуться к дружеским отношениям с Соединенными Штатами, но они далеко, а Китай рядом. Стоит Пекину «поднять бровь» (по выражению апологета российской пропаганды Соловьева) и Москва поймет все. Соединенные Штаты не помогут ей от слова «совсем». В этой связи рассуждения о том, – хотят ли русские войны?, бессмысленны. В политическом отношении – хотят, в экономическом – нет. Соединить не соединяемое невозможно. Советский Союз распался не потому, что всем надоел ее рулевой - коммунистическая партия, а потому что тоталитарный социалистический строй износился и полностью себя изжил. Экономика вбила последний и решительный гвоздь в гроб советской империи. История повторяется. Больше всех распада России ждет Китай, которому достанется немалая часть Сибири и Дальнего Востока в качестве протектората. Все остальное разбежится в разные стороны – кто в Европу, кто в Азию, а кто вообще в небытие. Вот в этом мы должны им помочь.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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