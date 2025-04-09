В ответ на пошлины Трампа Китай нанесет удар по Голливуду 4 9.04.2025, 8:38

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Торговая война набирает обороты.

В ответ на введенные Соединенными Штатами Америки торговые пошлины Китай рассматривает возможность запрета показа голливудских фильмов.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление связанного с Коммунистической партией китайского журналиста. В интервью BBC Radio он сказал, что в планах Пекина повышение тарифов на американскую сельскохозяйственную продукцию, а также запрет ввоза американской птицы и импорта американских фильмов.

В прошлом году американские фильмы собрали в Китае 585 миллионов долларов (около 3,5% от 17,71 миллиарда долларов кассовых сборов). Запрет на показ может привести к значительным финансовым потерям для голливудских студий.

Например, такие будущие релизы, как «Мир Юрского периода 2», «Расплата 2» и сиквел «Миссии невыполнимой», могут потерять сотни миллионов долларов в китайском прокате.

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