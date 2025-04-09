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Украинская авиация «разнесла» россиян на собственной территории

  • 9.04.2025, 8:48
  • 2,478
Украинская авиация «разнесла» россиян на собственной территории

Под удар попали экипажи БПЛА.

Украинские Воздушные силы успешно атаковали склады захватнической армии Российской Федерации на территории Курской области.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 7 апреля авиация нанесла удар по комплексу складских помещений в населенном пункте Озерки, уничтожив ангары, несколько военных зданий и техническое оборудование. Также удалось ликвидировать более 30 российских оккупантов, среди которых экипажи БПЛА и ремонтники:

«Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении. Украинские защитники наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения».

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