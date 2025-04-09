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Дочь белорусов стала участницей популярного кулинарного телешоу в Испании

  • 9.04.2025, 8:51
Дочь белорусов стала участницей популярного кулинарного телешоу в Испании

В TikTok у нее более 2 млн подписчиков.

Американка с белорусскими корнями Ариана Фейгина стала участницей 13-го сезона испанского варианта кулинарного конкурса MasterChef, который транслируется главным телеканалом этой страны La 1, пишет «Беларусь и мир».

Как сказано в представлении конкурсантов на сайте шоу, Ариане 20 лет, она родилась в семье белорусов в штате Миннесота в США, но вот уже два года живет в Барселоне. Будучи старшей из пяти братьев и сестер, всегда любила готовить для них.

Это не первое появление Фейгиной на MasterChef, ведь в 12 лет она принимала участие в детской версии проекта — MasterChef Junior — в Штатах, где познакомилась с одним из своих кумиров — британским ресторатором Гордоном Рамзи.

Сейчас девушка занимается созданием контента о еде и стиле жизни в соцсетях, имеет в TikTok более 2,5 млн подписчиков. Ранее основала частную кейтеринговую компанию.

В финальную часть 13-го сезона испанского MasterChef дочь беларусов была отобрана в числе 16 претендентов. После двух эпизодов конкурса из него выбыли уже три участника: двое по решению жюри, один из-за проблем со здоровьем.

К слову, как сообщил телеканал La 1, премьерный выпуск проекта, показанный вечером в понедельник, 31 марта, стал лидером своего эфирного времени с долей 14,4 процента и 2 985 000 уникальных зрителей.

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