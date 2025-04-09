В России закрыли аэропорты Владикавказа и Грозного 9.04.2025, 8:54

Из-за атаки дронов на аэродром «Моздок».

В ночь на среду, 9 апреля, в России закрывали аэропорты Владикавказа и Грозного — столиц северокавказских республик Северная Осетия и Чечня. Россияне заявляют об атаке дронов на военный аэродром в Моздоке.

BBC со ссылкой на Росавиацию сообщала, что временные ограничения на взлет и посадку самолетов в аэродромах были введены за несколько минут до 02:00 по московскому времени. Ограничения отменили около 07:00.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в Моздоцком районе «отражена» атака БПЛА.

Он утверждает, что жертв и разрушений нет. В то же время Меняйло отметил, что в Северной Осетии «действует режим беспилотной опасности».

Министерство обороны РФ заявило, что противовоздушная оборона «уничтожила» 158 дронов, из них 15 — над территорией Северной Осетии. Россияне традиционно обвиняют в атаке Украину.

Российский Telegram-канал ASTRA пишет со ссылкой на местных жителей, что дроны атаковали именно военный аэропорт в Моздоке. О последствиях пока неизвестно.

Паблик сообщает, что геолоцировал фото с дымом после атаки БПЛА и пришел к выводу, что они сделаны возле здания районного дворца культуры. Это примерно в шести километрах от авиабазы.

Аэродром Моздок в Северной Осетии РФ уже атаковали дроны в июне 2024 года. Тогда со стоянки авиабазы исчезла часть боевых самолетов.

Северная Осетия расположена примерно в 1000 километрах от границ Украины. На северо-западе города Моздок расположен военный аэродром ВВС РФ. Россия часто поднимает с этого аэродрома истребители МиГ-31К, которые запускают по Украине ракеты Кинжал.

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