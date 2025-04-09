«Дольщики остались без денег, офисов и жилья» 1 9.04.2025, 8:57

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Фото: onliner

Что происходит с недостроем в Копище, где когда-то предлагали микроквартиры?

История этого недостроя в Копище началась пару лет назад. Тогда на небольшом участке земли на ул. Лопатина пошел в рост будущий паркинг с коммерцией, который должен был «приютить» в бетонных стенах не только бизнесменов, но и обычных физлиц. Правда, в какой-то момент стройтехника с площадки испарилась, а судьба многофункционального комплекса K-one осталась под большим вопросом. По проекту, кроме офисов, здесь должны были «прописаться» бюджетные микроквартиры, но ключей дольщики не увидели до сих пор. Журналисты Onliner попытались разобраться в этой запутанной истории, а также выяснить, какая судьба ждет недостроенный объект в пригороде Минска.

Откуда взялся недострой?

«СИ-трейдинг» — один из столичных застройщиков, который реализовал ряд известных проектов, среди которых — «Уручский» и «Уручский-2» в Копище. Здесь же, на ул. Лопатина, летом 2023 года под его крылом началось строительство еще одного интересного объекта — многофункционального комплекса K-one. Для столичного рынка недвижимости проект был отчасти уникальным и позиционировался как паркинг со встроенной коммерцией. Он приглянулся не только бизнесменам, но и обычным белорусам: кроме офисов застройщик предложил в K-onе бизнес-апартаменты, в которых можно скромно, но жить. Площадь у микроквартир была небольшой — от 16 до 32 «квадратов», зато цена — около 1000 у.е. за метр. Желающих решить свой вопрос c жильем и офисами оказалось немало, тем более на участке, выделенном под застройку, вовсю закипела работа. Правда, через полгода запал подугас и объект замер: оказалось, администрация района не давала разрешения на строительство бизнес-апартаментов. Комплекс приравняли к самовольной постройке, а продажа помещений в нем оказалась преждевременной. С тех пор объект завис в воздухе, а вместе с ним — деньги дольщиков и неясность в судьбе паркинга.

«Одни ждут выплат, другие — что стройка паркинга возобновится»

Владимир оказался в числе тех, кто больше года назад решил вложиться в коммерческий «квадрат» под Минском. Микростудию на 27 метров он планировал переоборудовать в квартиру и подарить дочке. Говорит, думал решить ее жилищный вопрос, а в результате попал на деньги.

— Новость о том, что в Копище строят многоуровневый паркинг со встроенными помещениями, увидел случайно, в одной из соцсетей, — вспоминает Владимир. — У меня как раз были накопления, которые я хотел вложить в недвижимость. Одной дочке купил квартиру, думал помочь другой. Тем более цена была приемлемой — тысяча за «квадрат». Сперва заехал на стройку: кран стоит, движение есть. Затем отправился в офис к застройщику. Там оказался не первым: многие интересовались объектом — хотели решить свой жилищный вопрос. Поэтому я спокойно заключил договор и внес $ 24 000, остаток оформили в рассрочку на полгода. В итоге бизнес-апартаменты на 27 «квадратов» обошлись мне в 24 907 долларов, или 79 740 рублей по курсу.

Сам Владимир живет с семьей в Колодищах, поэтому стройку в Копище навещал регулярно.

— В какой-то момент заметил, что стройка замерла: краны с площадки убрали, объект опустел, — продолжает мужчина. — Я поехал в офис спросить, что происходит. Там меня убедили: работы временно на паузе, как только закроется вопрос с документацией, стройка возобновится.

В августе прошлого года Владимир решил расторгнуть договор с «СИ-трейдинг». По словам мужчины, его убедили в том, что все вот-вот сдвинется с мертвой точки. Он подождал еще пару месяцев, а осенью обратился к юристу, который помог составить иск в суд.

— Я не знаю, сколько пострадавших по этому делу. Сейчас у нас в группе 19 человек, и я думаю, их количество еще увеличится. Суды прошли, решение о взыскании уже вынесено, но никто своих денег так и не увидел. В компании застройщика никто ничего не объясняет: будут ли они достраивать комплекс или он пойдет под снос. Многие остались без крыши над головой, а ситуация никак не решается. Деньги забрали, и до свидания, — говорит Владимир.

У Светланы, еще одной несостоявшейся владелицы «квадратов» в Копище, ситуация более плачевная. Она многодетная мама и, вложившись в стройку, лишилась, по ее словам, почти 100 000 долларов по курсу. Сегодня женщина проживает в съемной квартире одна с детьми и платит за аренду 1800 рублей в месяц.

— Мы с супругом, которого, к сожалению, уже нет в живых, открыли бизнес по продаже отопительного оборудования 15 лет назад. Своего помещения не было, поэтому в 2023 году, когда нас очередной раз попросили покинуть арендные площади, мы задумались о покупке коммерческих «квадратов», — рассказывает Светлана. — Как раз в феврале 2023-го «СИ-трейдинг» стал активно рекламировать свой объект. Цена и локация нас полностью устраивали, поэтому мы решили вложиться в покупку бизнес-апартаментов площадью в 100 квадратных метров. Оплату по договору внесли в течение месяца, часть денег пришлось взять в кредит. Его, к слову, выплачиваю до сих пор.

Фото: onliner

О том, что стройка в Копище остановилась, Светлана, как и другие дольщики, узнала случайно. Первым делом женщина пошла прямиком в офис к застройщику.

— Сначала они объясняли паузу тем, что сроки строительства переносят, поэтому нужно немного подождать. В мае прошлого года у меня погиб супруг, поэтому вопрос с недвижимостью ушел на задний план. В сентябре я вернулась к этому вопросу, начала звонить и писать письма застройщику. В январе 2024-го нам пообещали, что стройка возобновится, но по факту ничего на стройплощадке не изменилось. В суд я решила не подавать, поскольку знаю: буду 50-я в очереди на возврат средств и не факт, что в принципе дождусь каких-то выплат. Я готова еще немного подождать, тем более за такие деньги сейчас не купишь 100 «квадратов», — подытожила Светлана.

Евгений, еще один дольщик, отдавший деньги «СИ-трейдингу», в итоге лишился всех накоплений и остался в буквальном смысле без крыши над головой. На свои 30 коммерческих «квадратов» в Копище у него были большие планы: парень хотел переоборудовать их в микроквартиру и переехать туда со съемного жилья.

— У меня нет в Беларуси своей недвижимости, до сих пор прописан в Витебской области, — рассказывает Евгений. — Когда увидел объявление о продаже бизнес-апартаментов в Копище, понял, что это мой шанс решить жилищный вопрос. Правда, о нюансах в виде высокой «коммуналки» и отсутствия прописки узнал чуть позже. В целом цена в 1000 условных за «квадрат» меня устраивала, поэтому летом 2023-го я заключил договор с «СИ-трейдингом». Часть суммы выплатил в рассрочку. Решил, что, в случае чего, продам недвижимость по рыночной цене.

Парень говорит, что после этого забыл про стройку в Копище до зимы 2024-го. Правда, пару раз все же проезжал мимо объекта и обратил внимание, что рабочие вместе с техникой куда-то пропали.

— Уже в конце прошлого года я узнал, что в компании возникли просрочки по платежам. Для меня это были первые звоночки, поэтому решил не ждать и пошел в суд. Думал, что урегулировать этот вопрос получится до конца декабря 2024-го, но увы, чуда не произошло. Все материалы ушли в ОПИ, но до сих пор никто ничего не вернул. В итоге я остался без жилья и денег, вынужден до сих пор скитаться по съемным квартирам, — вздыхает Евгений.

Фото: onliner

«СИ-трейдинг»: «К стройке готовы приступить уже в ближайшее время»

Для того чтобы пролить свет на эту затяжную историю, журналисты встретились с директором ООО «СИ-трейдинг» Николаем Вашкевичем. Он рассказал, какая судьба ждет недострой в ближайший год:

— На данный момент на участок с недостроенным паркингом наложен арест со стороны органов принудительного исполнения. Мы нашли инвестора из России и подтвердили его доходы, поэтому к стройке готовы приступить уже в ближайшее время. Но ввиду ограничений пока не можем пойти на риск. Объект в любом случае будет достроен. Компания планирует уйти в санацию, после чего мы готовы заключить договор с инвестором и приступить к делу. Думаю, по срокам сможем начать где-то через пару месяцев. Тем, кто расторг договор с «СИ-трейдинг» на строительство коммерческих помещений, все средства будут возвращены.

— А разрешение от местных органов власти на строительство получено?

— Все документы на руках, нам нужно только подать проект на экспертизу. В принципе, вернуть рабочих на площадку можем уже сейчас. Если говорить о состоянии объекта, то сегодня он готов чуть больше чем на 50%.

Минский райисполком: «У объекта будет новый собственник»

Пожалуй, последнюю точку в этом вопросе должен поставить Миноблисполком, куда журналисты отправили соответствующий запрос. На момент выхода материала редакция ответа не получила. Тем временем один из дольщиков получил разъяснение от Минрайисполкома: оказывается, недострой все-таки будет выставлен на торги. Ответ чиновников публикуется полностью:

«Решением Минского райисполкома от 05.09.2022 г. № 5118 ООО «СИ-трейдинг» разрешено проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта: «Строительство многоуровневого паркинга co встроенными (пристроенными) общественными помещениями на территории Минского района». Проектной документацией, получившей положительное заключение РУП «Госстройэкспертиза по Минской области», было предусмотрено возведение шестиуровневого паркинга c общественными и административными помещениями. В августе 2023 года застройщик обратился в Минский райисполком за внесением изменений в вышеназванную проектную документацию, однако решением от 04.09.2023 г. № 9500 заказчику в данной корректировке отказано.

В настоящее время Управлением принудительного исполнения Главного управления юстиции Минского облисполкома на имущество, возведенное в рамках объекта строительства, наложен арест. Так, по информации Минского облисполкома, в целях завершения строительства объект в кратчайшие сроки будет выставлен на реализацию (после проведения специализированной организацией независимой оценки арестованного имущества) путем проведения торгов с условием для нового собственника — обеспечить ввод объекта в эксплуатацию 01.06.2026 г.»

На днях у дольщиков прошла встреча с представителями Минрайисполкома, которые подтвердили информацию о том, что у компании «СИ-трейдинг» есть разрешительная документация на строительство трехэтажного бизнес-центра и пристроенного паркинга на шесть этажей. При этом внести корректировки в проектную документацию, согласно которым количество этажей должно увеличиться до восьми, застройщику не дали.

— На данный момент действительно будет проходить оценка стоимости имущества застройщика в Копище, а позже недострой планируют реализовать через аукцион. Вопрос, каким образом будут соблюдаться наши права, остается открытым. Что будет с теми, кто уже расторг договоры? Вернут ли им деньги, в каком количестве и когда? Эти вопросы пока остаются без ответов, — подытожили дольщики.

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