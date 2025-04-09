«Путин идет ва-банк» 9.04.2025, 9:11

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Прежняя тактика Кремлю не помогла.

Глава Кремля Владимир Путин даже спустя три года постоянных атак на гражданские объекты в Украине убежден, что это может заставить людей выйти на улицы с требованием смены власти, хотя реальность убеждает в обратном. Видя, что прямые ультиматумы о непризнании «нелегитимной» киевской власти плохо воспринимаются президентом США Дональдом Трампом, он решил пойти окольным путем: выдумал историю о каких-то «националистических подразделениях», над которыми официальный Киев якобы не имеет контроля.

Существенное увеличение количества атак на Украину свидетельствует о том, что Путин пошел ва-банк. Так он пытается доказать, что запасы его вооружений все еще велики. Одновременно он направляет в Белый дом в качестве переговорщика киевлянина, который обещает Трампу золотые горы в виде полезных ископаемых России, поскольку убежден, что все продается и покупается.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Спикер Кремля Песков заявил о том, что Путин якобы поддерживает идею прекращения огня, но ряд вопросов «висит в воздухе», в частности, якобы отсутствие контроля власти Украины над «неопределенными экстремистскими и националистическими подразделениями». В Институте изучения войны пришли к выводу, что подобная риторика говорит о попытке Кремля «перепаковать» свои требования смены власти в Украине. По вашему мнению, о чем свидетельствует такая попытка? Может ли она, в частности, свидетельствовать о том, что любимый нарратив Кремля о якобы нелегитимности власти в Украине уже не работает?

– То, что Кремль хочет любыми способами контролировать Украину – это для нас не новость, и мы говорим об этом с первого дня полномасштабного вторжения, что это вопрос не территорий, а вопрос контроля над всей Украиной. Кремль не успокоится – по крайней мере, в лице его сегодняшней власти, Путина и Пескова – пока он этого не добьется. Это их главная цель.

Они понимают, что Трамп будет заставлять их прекращать войну, но прекращать войну они не хотят. Но они надеются, если им действительно придется это сделать, они смогут уже не военными, а политическими методами сменить Владимира Зеленского. Поэтому они говорят о «нелегитимности» и о выборах. Но кто бы говорил? Путин, который реально выбирался только в первый раз, и то не факт.

Давайте вспомним, что, когда они впервые заявили о нелегитимности Зеленского и необходимости введения внешнего управления, это очень не понравилось Трампу. Поэтому они ищут формулировки, чтобы, с одной стороны, максимально настраивать американскую администрацию в том направлении, что необходимо как можно скорее провести новые выборы в Украине, но при этом и не сильно подставиться самим.

Песков – мастер формулировок, поэтому они пытаются то же самое сказать другими словами.

– Мы видим, что Кремль фактически не только не соглашается на прекращение огня, но еще и усиливает атаки на Украину, которые ведут к жертвам, в том числе, среди детей. На это уже обратил внимание Трамп. Считаете ли вы, что Путин идет ва-банк? В чем суть его игры? Возможно, он хочет продемонстрировать Трампу, что тот не может диктовать ему условия? Если да, какими могут быть последствия для режима и Путина лично?

– То, что Россия постоянно вела неизбирательные бомбардировки Украины, сколько бы они ни кричали про высокоточное оружие, совершенно очевидно. Никакой особой точности никогда не наблюдалось. Можно привести единичные случаи, которые, наверное, связаны с ударами по инфраструктуре, но это и понятно. Ведь инфраструктура – это цели, которые хорошо видны. Любая электростанция производит очень много тепла и ее очень хорошо видно. Это как корабль на водной глади, для любого радара он очень хорошо виден.

Но остальные цели – это или результат грубейших ошибок, например, ракетный удар во время построения, либо неизбирательная стрельба по гражданским. Сколько бы Песков не талдычил, что Россия стреляет только по военным целям, это чистой воды ложь. Мы видим это в течение всех трех лет.

Поэтому, когда мы говорим, что Путин идет ва-банк, мы подразумеваем, что в последнее время он очень много стреляет. Вроде как сказали, что мы согласны на перемирие, но при этом, начали стрелять всем, что у них остается – «Шахедами», ракетами, баллистикой. Видимо, он пытается показать, что у него еще есть какие-то запасы вооружений. Иначе я не могу это объяснить.

Потому что за три года уже можно было убедиться, что удары по гражданским объектам не вызывают у украинцев желания выйти на улицу и устроить революцию – ведь Путин надеется, что украинцы обвинят свою же власть в том, что происходит. Но украинцы не идиоты, они видят, кто начал войну и кто убивает их. Это Путин, Кремль и современная российская власть.

Поэтому я не понимаю, кого тут можно обмануть. Возможно, они просто подбирают ключи к Трампу. С одной стороны, посылают туда Дмитриева, который учился в Америке, который прекрасно говорит по-английски, который рассыпается в комплиментах и обещает Трампу золотые горы в виде российских полезных ископаемых. Им кажется, что это вполне ложится в понимание Трампа.

С другой стороны, мы глубоко не понимаем, что у Трампа в голове. Я, к сожалению, не могу исключить, что ему в принципе может нравиться то, что не нравится нам – то, что Путин диктатор и он может делать все, что захочет. Возможно, Трампу это нравится. Соответственно, это поведение Путина, которое ввергает весь мир в оторопь и в понимание того, что, если бы он куда-то делся, было бы большим облегчением, для Трампа это не так.

То есть это такие противоречивые обстоятельства, и в них Кремль пытается нащупать правильные ходы. Они прекрасно понимают, что у Трампа, конечно, есть аргументы, чтобы обнулить происходящее для Кремля. Если США понизят цены на нефть, если они введут жесткие санкции на российский теневой флот, то у Путина просто не останется денег, на которые он может вести войну. И это то, что действительно работает. Но мы пока не можем понять, что должен сделать Путин, чтобы Трамп принял это решение и начал применять какие-то меры по отношению к Путину.

– Вы упомянули о Кирилле Дмитриеве. Действительно, это киевлянин, который получил очень хорошее образование в США, его сегодня Кремль использует в качестве главного переговорщика с Вашингтоном. Что это значит? Что Путин убежден в том, что к Трампу наиболее применим именно сугубо экономический подход, который и демонстрирует Дмитриев?

– Давайте вспомним о том, что Путин – человек, которому чужды ценности, чужды любые идеологии. Посмотрите, сколько раз он перекрашивался во время своего 25-летнего правления. В первые годы своего правления он был демократом. И Чубайс, против которого сегодня в России возбуждают уголовные дела, уговаривал всех проголосовать за Путина на первых выборах. Более того, Путин чуть ли не в НАТО собирался вступать. Потом он решил, что ему выгоднее стать имперцем, начались войны, и он пробовал Запад на прочность.

Почему он это делал? Потому что он был уверен, что у Запада не осталось никаких ценностей. Сурков убедил его в том, что в эру постмодерна ценностей никаких нет, а значит, все продается и все покупается. А так как у него есть деньги, он может всех купить.

И какое-то время у Путина это вполне получалось, потому что ему простили российско-грузинскую войну, простили аннексию Крыма, и он думал, что эта схема работает. Начиная полномасштабное вторжение в Украину, он был уверен, что у него все получится. Ну, пригрозят пальчиком, но ничего особого не сделают. Путин и сейчас уверен, что все продаются и все покупаются. И когда он предлагает Трампу всякие ништяки, это для него очень естественный подход.

Почему Дмитриев? По целому ряду обстоятельств. Заметьте, что у Путина в разные года были разные люди, которых он засылал на Запад. Тот же Чубайс долгое время был достаточно активным переговорщиком. У него даже была официальная должность – советник президента по связям с международными организациями. Но ничего из этого не получилось, а еще он вякнул, что война – это плохо, и единственное, что ему разрешили – это быстренько свалить в Израиль.

Мы помним Стамбул, где роль неформального переговорщика играл Абрамович. При этом заметьте, что на тот момент он был достаточно зависимым от Путина, но при этом в переговорной группе также был человек с украинскими корнями, потому что у Мединского есть украинские корни. Но та схема не сработала, как считает Путин. И тут появляется Дмитриев, который, с одной стороны, не только родился, но и работал в Киеве. Поэтому Путин может считать, что у Дмитриева остались какие-то контакты в Киеве.

С другой стороны, у него хорошее американское образование, а значит, контакты в Америке – это так. И с третьей стороны, он муж подруги дочери Путина. И это для Путина то, что дает ему возможность лично доверять Дмитриеву.

Недавно всплыла информация о конфликте, который произошел на переговорах в Саудовской Аравии, когда Лавров не пускал Дмитриева за стол – Путин даже не сказал ему о том, что тот также будет в составе делегации. Поэтому есть еще и внутреннее напряжение между тяжеловесами в лице Лаврова и этими выскочками, в лице Дмитриева.

Я думаю, что многое будет зависеть от того, насколько у Дмитриева получится договориться с Трампом. Явно, Путин возлагает на него большие надежды.

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