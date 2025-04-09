Деградация после спектакля Лукашенко Марк Дзюба, «Салідарнасць»

9.04.2025, 9:14

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Три новости, от которых еще в недавнем прошлом схватились бы за голову.

Начало 2025 года подсветило, в каком незавидном состоянии находится пока еще ведущий вуз страны.

Перечислим три новости, от которых еще в недавнем прошлом схватились бы за голову.

В обновленном авторитетном рейтинге Webometrics (The Ranking Web) БГУ скатился на 1202 позицию, хотя еще в 2020-м был на 763-й. Рейтинг, публикуемый испанской Cybermetrics Lab и включающий 32 тысячи учебных заведений в мире, основан на комбинированном показателе, учитывающем как объем веб-содержимого, так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат.

А в обновленном рейтинге SCImago Institutions Ranking БГУ упал на 6271 позицию, хотя еще год назад находился на 5003. Рейтинг от испанской группы SCImago включает 10 тысяч научных учреждений мира.

В то же время приоритеты БГУ на данном этапе вполне красноречиво продемонстрировала «диалоговая площадка» 31 марта, на которой перед сотрудниками и студентами вуза выступил сидевший в США «торговец смертью» Виктор Бут, ныне «российский общественный деятель».

Этой деградации могло бы и не быть, если бы не пристальное внимание к БГУ со стороны руководства страны, вызванное мирными протестами 2020 года, когда многие студенты и преподаватели вуза осудили насилие и беззаконие.

Осенью того года Лукашенко приехать для общения в БГУ не рискнул, а отправил разговаривать со студентами Наталью Кочанову, которая не смогла ответить на острые вопросы и замечания по существу, заметив: «Почему вы – такие молодые – такие агрессивные?»

Вскоре начались массовые отчисления студентов и увольнения преподавателей. Даже когда счет пошел на сотни человек – эти темпы руководство страны не удовлетворяли. В августе 2023 года Лукашенко приехал в БГУ, чтобы устроить спектакль, за которым скрывались темные намерения.

Сначала правитель поставил вопрос об отставке ректора Андрея Короля, но затем сам предложил дать ему еще один шанс. Смысл спектакля сводился к требованию еще более усилить репрессии в БГУ. Не случайно Лукашенко отметил: «Я помню 2020 год, где вы «блестяще» себя показали».

Новый человек во главе БГУ мог бы постыдиться излишне закручивать гайки в ущерб образованию и науке, а вот Король не стал – возможно, и по причине собранного на него увесистого компромата («Киберпартизаны» узнали среди прочего о любовницах ректора).

На данный момент чистки в БГУ продолжает курировать проректор по безопасности и кадрам Ярослав Черкасский, заброшенный из КГБ. Отчеты идут на самый верх, в том числе председателю Совета Республики Наталье Кочановой.

Избавившись от тех, кто открыто поддержал мирный протест, теперь увольняют по истечению контракта уже тех, кто просто нелоялен режиму или недостаточно активно проводил чистки среди подчиненных. Возможно, по последней причине в прошлом году покинул пост декана биофака Вадим Демидчик, ученый с мировым именем.

И это лишь один из фактов, ставший известным из-за перестановок на высоких должностях. Преподаватели и ученые предпочитают увольняться тихо, чтобы не усугубить ситуацию ни для себя, ни для своих близких.

При такой ситуации падение БГУ в мировых рейтингах – закономерный процесс, который будет лишь усиливаться из-за желания режима отомстить инакомыслящим и расширить идеологическую обработку студентов.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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