закрыть
9 апреля 2025, среда, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воины ГУР разбили группу оккупантов на Запорожском направлении

  • 9.04.2025, 9:18
Воины ГУР разбили группу оккупантов на Запорожском направлении

12 россиян ликвидированы, есть пленные.

Воины ГУР разбили группу оккупантов на Запорожском фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

«На видео - эпизоды боевой работы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины: точная работа мастеров FPV и зачистка поселка от российских солдат. Безвозвратные потери противника - более 12 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще двух вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук