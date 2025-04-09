Воины ГУР разбили группу оккупантов на Запорожском направлении 9.04.2025, 9:18

12 россиян ликвидированы, есть пленные.

Воины ГУР разбили группу оккупантов на Запорожском фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

«На видео - эпизоды боевой работы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины: точная работа мастеров FPV и зачистка поселка от российских солдат. Безвозвратные потери противника - более 12 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще двух вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен.

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