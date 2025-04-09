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Минлесхоз предрек исчезновение елок на большей части Беларуси

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  • 9.04.2025, 9:21
Минлесхоз предрек исчезновение елок на большей части Беларуси

Какие деревья их заменят?

Привычные белорусам ели могут исчезнуть из южной и центральной частей страны в ближайшие 50-100 лет. Такой прогноз озвучил главный специалист управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Овсей. Виной всему, по его словам, глобальное потепление и связанные с ним изменения, пишет «Телеграф».

В своем выступлении чиновник объяснил, что Беларусь является южной границей ареала распространения ели европейской. Из-за «увеличения среднегодовой температуры воздуха» и «снижения уровня грунтовых вод» этот самый ареал, как утверждает специалист, «постепенно смещается на север».

«Поэтому, с южной и из центральной части Республики Беларусь, по прогнозам и ученых, в ближайшие 50-100 лет ель уйдет на северную часть нашей страны», — заявил Овсей.

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Проблема усугубляется, как следует из комментария ведомства, еще и циклическими вспышками размножения короеда-типографа, который повреждает именно еловые насаждения. В то время как сосны страдают от другого вредителя — вершинного короеда, чья активность была особенно высока в 2017-2019 годах.

Что же предлагает Минлесхоз взамен «уходящей на север» ели? По словам Овсея, в южных регионах уже «активно используются» для лесовосстановления другие, более устойчивые к новым условиям, древесные виды: дуб, ясень, клен, вяз, а также лиственница европейская.

Кроме того, ведутся «научные работы» по оценке эффективности использования пихты белой (которая, к слову, сама является аборигенным видом, занесенным в Красную книгу) и бука лесного. Однако чиновник оговорился, что перед их «массовым внедрением» необходимо «научное и всестороннее изучение всех аспектов», включая влияние на местную флору.

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