Трамп: Меня целуют в з…, чтобы попытаться заключить торговое соглашение 9.04.2025, 9:25

Президент США похвастался «войной с миром».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его глобальная тарифная политика является «войной с миром».

Об этом Трамп заявил во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне, сообщает «УП».

«Я действительно думаю, что война с миром, которая вовсе не является войной, потому что они (лидеры государств. - Ред.) все идут сюда. Япония идет сюда, когда мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики», - отметил Трамп.

Позже Трамп добавил, что страны звонят ему и «целуют меня в задницу», чтобы попытаться заключить торговую сделку.

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

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