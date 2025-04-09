Осужденный за пьяное ДТП российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии 9.04.2025, 9:56

Актера освободили по УДО.

Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко. Артист покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал адвокат.

Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено, передает RTVI.

Адвокат актера ранее сообщил, что Ефремов после УДО из колонии отправится в Москву для лечения хронической болезни легких.

«Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — отметил Падалко.

Напомним, авария, за которую судили Ефремова, произошла вечером 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

В начале сентября 2020 года суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии, а через месяц сократил срок наказания до семи с половиной лет.

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