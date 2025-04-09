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Осужденный за пьяное ДТП российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии

  • 9.04.2025, 9:56
Осужденный за пьяное ДТП российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии

Актера освободили по УДО.

Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко. Артист покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал адвокат.

Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено, передает RTVI.

Адвокат актера ранее сообщил, что Ефремов после УДО из колонии отправится в Москву для лечения хронической болезни легких.

«Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — отметил Падалко.

Напомним, авария, за которую судили Ефремова, произошла вечером 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

В начале сентября 2020 года суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии, а через месяц сократил срок наказания до семи с половиной лет.

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