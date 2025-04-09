Трамп утроил пошлины на дешевые товары из Китая
- 9.04.2025, 9:57
Под ударом оказались Temu и AliExpress.
США утроили пошлины против Китая. Они касаются недорогого сегмента товаров.
Об этом сообщает CNN.
Так, наряду с повышением общей ставки пошлин для Китая, президент США Дональд Трамп подписал указ, утроивший пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов из этой страны.
«Первоначально эти товары должны были облагаться пошлинами в размере 30% со 2 мая. Однако последний указ Трампа повысил ставки до 90%», - пишет издание.
Журналисты CNN не исключают, что это повлияет на американцев, которые заказывают на таких сайтах, как Shein, Temu и AliExpress, что, вероятно, приведет к повышению цен на товары.
На данный момент посылки стоимостью менее 800 долларов США освобождены от пошлин.