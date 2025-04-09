Cтало известно, как россияне планировали убить главу Харьковской ОГА Синегубова 9.04.2025, 10:10

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Была разработана специальная схема.

В Харькове перед судом предстанет российский агент, который убил украинского военного и совершил ряд терактов. Также злоумышленник планировал ликвидировать руководителей Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко и Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Позже киллер признался следствию, что когда его задерживали правоохранители, он как раз ожидал взрыва машины Задоренко. Также фигурант поделился, как именно планировал убийство Синегубова, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Агент сообщил, что оккупанты сбросили ему только данные и фото, из которых он мог понять, кем именно является субъект заказа. Киллеру также передали предметы, которые он должен был использовать для убийства. Это три гранаты.

Было оговорено со спецслужбами России, что они ему заблаговременно укажут место, куда попадет российский КАБ или ракета. Планировалось, что это будет жилой дом, где должно было быть большое количество жертв среди гражданских. В это место должно было прибыть руководство области и города.

Киллер в это время должен был совершить нападение на Синегубова с использованием гранат, которые ему передали. Задержанный преступник во время следственного эксперимента показал место, где прятал взрывные устройства. Они были изъяты.

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