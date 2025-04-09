Работники ЖКХ начали массовые проверки жилых многоэтажек в Минске 4 9.04.2025, 10:16

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Что планируют проверять.

В Минском городском жилищном хозяйстве объявили о начале массовых проверок жилых домов, которые сотрудники жилищно-эксплуатационных служб (ЖЭС) традиционно проводят весной и осенью. «Телеграф» узнал, что планируют проверять инспекторы и какие недостатки пообещали устранять «немедленно».

Как пояснили в столичном ЖКХ, главной целью массовых проверок является проверка «сохранности и эксплуатационной надежности» жилищного фонда. Специалисты рассчитывают определить в ходе проверок дефектные участки в жилых домах, их инженерных системах, а также выявить те элементы благоустройства придомовых территорий, которые требуют ремонта или замены, чтобы избежать аварийных ситуаций.

В первую очередь проверять пообещали следующее:

• системы вентиляции, дымовые и вентиляционные каналы (кстати, для этого специалисты ЖЭС могут просить жителей «проблемных» домов обеспечить доступ к квартирам);

• техническое состояние домов, а именно состояние фасадов и его отдельных элементов, крыш, балконов, входных групп, парапетов и ограждений;

• техническое состояние подъездов;

• санитарное состояние технических этажей и чердаков;

• благоустройство придомовых территорий, в том числе, техническое состояние оборудования детских игровых, спортивных площадок.

При этом при проверке детских площадок специалисты ЖЭС пообещали немедленно устранять те неисправности, которые влияют на безопасность оборудования. Если оперативно отремонтировать оборудование невозможно, то его пообещали как минимум оградить или вовсе демонтировать.

Кроме того, в ходе весеннего смотра сотрудники ЖЭСов также решили проверить работу групповых приборов учета электроэнергии и систем автоматического управления управления освещением на лестничных клетках.

По результатам весенних проверок коммунальные службы должны будут уточнить объемы работ по текущему ремонту жилфонда на этот год, а также скорректировать планы подготовки жилфонда и инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 года.

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