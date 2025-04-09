Украинский спецназ зачистил часть села от россиян на одном из самых горячих направлений 1 9.04.2025, 10:28

1,308

Видеофакт.

Бойцы Сил спецопераций зачистили часть населенного пункта. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом сообщают Силы спецопераций (ССО) Украины.

«На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов», - говорится в сообщении.

Так, в ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи.

«Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи», - добавили спецназовцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com