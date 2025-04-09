Замминистра связи внезапно призналась, что лукашисты бессильны против YouTube 6 9.04.2025, 10:35

3,568

Чиновница откровенно об этом рассказала блогеру Андрею Пауку.

Почему власти не спешат блокировать в Беларуси YouTube, честно рассказала блогеру Андрею Пауку замминистра связи и информатизации Татьяна Рускевич, пишет «Зеркало».

Блогер позвонил чиновнице с вопросом, когда в нашей стране отключат популярный иностранный видеохостинг. На это чиновница возразила, что в случае блокировки беларусы «поставят VPN» и дальше будут смотреть ролики в YouTube.

— Но у нас тогда не будет инструмента, чтобы противоречить и противодействовать всему плохому, что о нас говорят. Дело в том, что YouTube — это очень хороший способ продавать услуги наших предприятий за пределы страны и этим обеспечивать работу экономики и выплату пенсий нашим гражданам, — заявила Рускевич, не уточнив, насколько велико влияние зарубежного видеохостинга на продвижение продукции отечественных госпредприятий за рубежом.

Замминистра информатизации также добавила, что YouTube помогает «всему миру о нас узнать с положительной точки зрения» и якобы «подвижки уже пошли».

— Поэтому делать как Россия и от всего отгородиться — это плохая история. Нужно уметь рисками управлять, а не удалять, — заявила Рускевич, забыв о том, как в Беларуси массово блокируют и признают «экстремистскими» альтернативные СМИ и источники информации.

— Так все-таки западники эти нам что-то хорошее могут предложить?

— Дело в том, что в каждой стране есть ублюдки и люди, а есть очень хорошие люди, которые живут с соседями мирно. Есть политика стран, которые против нас, которые очень хотят наши земли. Есть страны, которые просто наблюдают, как же все-таки развиваются события, насколько наша страна хочет мирно жить с соседями: никому не угрожает, никому не вредит, ни против кого военные действия не начинает. И тогда даже у тех стран, которые хотели нам навредить, появляются мысли о том, что, наверное, все-таки не все так просто. Если мы отключим ресурсы, через которые те, кто хочет, получает информацию, так мы у себя из-под ног стул выбиваем, — ответила замминистра связи, не конкретизировав те страны, в которых «ублюдки» не хотят жить с соседями мирно, угрожают и начинают военные действия.

На уточняющий вопрос Паука о том, почему в Беларуси не создали отечественный аналог YouTube, замминистра связи ответила честно:

— Даже если мы их придумаем, их смотреть никто не будет. У нас они, может и есть… Некоторые есть… Но их не смотрят…

— Почему? Неинтересно, что ли?

— Вот россияне сделали RuTube. Никто в мире его не смотрит, кроме их (россиян. — Прим. ред.) самих. Поэтому они через нас продают свою продукцию. Много что продается через наши компании, которые в YouTube, в TikTok…

Татьяна Рускевич также подчеркнула:

— Нельзя самим себе блокировать жизнь. Это все равно, что выключить электричество, так как розетки опасны.

Андрей Паук упомянул и отечественный видеохостинг «Видео.бел», который позиционировался как «белорусский аналог YouTube».

— Он же совсем мертвый.

— Ну потому что никто не хочет на нем ничего размещать. Если продукцию на нем размещать, она не будет востребована, — ответила Татьяна Рускевич.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com