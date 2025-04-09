«Это станет болезненным ударом для Путина» 2 9.04.2025, 10:41

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Вашингтон может прибегнуть к радикальным действиям в отношении России.

Если Путин все же не согласится на установление перемирия, вероятно, риторика Дональда Трампа изменится. Его позиция в отношении России может стать более жесткой.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин не пойдет на прекращение огня. Вопрос, как будет реагировать Дональд Трамп на такое поведение российского диктатора, волнует мир еще с осени прошлого года. Вероятно, Трамп больше не будет оправдывать Путина и не будет делать уступок.

«Я вижу только военную составляющую. Условно, Америка сама не хочет поставлять оружие, но может сказать Европе: «Мы даем вам это в виде кредита – покупайте сколько хотите американского вооружения». То есть, речь идет об усилении военной компоненты в связке с Европой», – отметил Вячеслав Ширяев.

Когда Трамп может изменить свое мнение

Он добавил, что США даже отказались приезжать на новую встречу «Рамштайн» – это означает, что они фактически исключают себя из процесса военной помощи Украине. Соответственно, «возвращение США» возможно только тогда, когда станет очевидным, что Путин не собирается выполнять никаких договоренностей.

«И это может стать мощным сигналом и давлением, который, возможно, будет иметь даже большее влияние на Путина. Ведь он поймет: имеет дело с Трампом, который будет его дожимать. А что произойдет с российской пропагандой и информационной повесткой дня – трудно представить. Они уже раз 25 «переобулись»: то Трамп их, то не их», – добавил Ширяев.

Он отметил, что сейчас российская пропаганда рассказывает о «дружбе» с США. Если же снова начнут говорить, что Дональд Трамп больше не является другом России – это станет идеологической катастрофой. Россияне снова будут чувствовать себя обманутыми: доверились Трампу, а он «вонзил нож в спину».

«У Трампа – куча козырей. Он действительно может давить по-разному. Но главное – он может разорвать ту «серебряную нить», которую сам себе связал с Путиным, на которой Путин сейчас и держится. И элиты ею «кормит», и народу рассказывает: мол, мы с Америкой договоримся, она поможет «задавить» Украину, будет реализовывать с нами инвестпроекты, даст денег», – сказал Вячеслав Ширяев.

Подытоживая, он отметил: легитимность Путина в последнее время держится именно на этой «серебряной нити». Если Трамп ее разорвет – все поймут, что «дружба» с американцами завершилась. И для Путина это станет очень серьезным ударом.

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