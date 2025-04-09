В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ 1 9.04.2025, 10:47

Названы пять дат.

В Госавтоинспекции Минска предупредили, что в определенное время шести дней нельзя будет проехать по участку проспекта Машерова возле Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (ВОВ). Ограничения ввели по причине подготовки к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

В ГАИ уточнили, что нельзя будет проехать всем видам транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей с 21:00 до 23:00 в эти дни:

10 апреля,

15 апреля,

17 апреля,

22 апреля,

24 апреля.

Стражи дорог попросили участников дорожного движения учитывать названную информацию при выборе маршрута в указанные дни.

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