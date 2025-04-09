В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ

В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ1
- 9.04.2025, 10:47
Названы пять дат.
В Госавтоинспекции Минска предупредили, что в определенное время шести дней нельзя будет проехать по участку проспекта Машерова возле Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (ВОВ). Ограничения ввели по причине подготовки к мероприятиям, посвященным Дню Победы.
В ГАИ уточнили, что нельзя будет проехать всем видам транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей с 21:00 до 23:00 в эти дни:
10 апреля,
15 апреля,
17 апреля,
22 апреля,
24 апреля.
Стражи дорог попросили участников дорожного движения учитывать названную информацию при выборе маршрута в указанные дни.