закрыть
9 апреля 2025, среда, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ

1
  • 9.04.2025, 10:47
В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ

Названы пять дат.

В Госавтоинспекции Минска предупредили, что в определенное время шести дней нельзя будет проехать по участку проспекта Машерова возле Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (ВОВ). Ограничения ввели по причине подготовки к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

В ГАИ уточнили, что нельзя будет проехать всем видам транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей с 21:00 до 23:00 в эти дни:

10 апреля,

15 апреля,

17 апреля,

22 апреля,

24 апреля.

Стражи дорог попросили участников дорожного движения учитывать названную информацию при выборе маршрута в указанные дни.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко