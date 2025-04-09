Цена нефти Brent рухнула до 60 долларов за баррель 3 9.04.2025, 11:05

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После введения 104%-х пошлин Трампа для Китая.

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Эскалация тарифной войны между США и Китаем может снизить спрос в двух крупнейших экономиках мира.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,8%, до 60,4 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTIntermediate упали на 4,1%, до 57,1 долларов. Оба контракта достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Цены на нефть марки Brent и WTI падают уже пятую сессию подряд с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на большую часть импорта, что вызвало опасения, что мировая торговая война подорвет экономический рост и скажется на спросе на топливо.

Пошлины президента Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу в 9 апреля. Тариф выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять ответные пошлины на американские товары к дедлайну, установленному Трампом.

Пекин поклялся не поддаваться на шантаж США, после того как Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары, если страна не отменит ответный сбор в размере 34%.

«Агрессивные ответные меры Китая снижают шансы на быстрое заключение соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения экономической рецессии во всем мире», - заявил Е Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров компании Rystad Energy.

Еще более усугубило падение цен на нефть принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию) об увеличении добычи в мае на 411 тысяч баррелей в день. По словам аналитиков, этот шаг, скорее всего, приведет к избытку предложения на рынке.

Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть марки Brent и WTI могут упасть до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года, а также до 55 и 51 долларов за баррель к декабрю 2026 года.

На фоне падения цен на нефть стоимость российской нефти марки ESPO впервые опустилась ниже установленного на Западе верхнего предела в 60 долларов за баррель.

Ранее флагманский российский сорт нефти Urals упал до 50 долларов за баррель. Падение нефтяных цен усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.

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