Беларусь ставит новый рекорд3
- 9.04.2025, 10:59
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Правда, вызывает он не гордость.
Беларусь ставит новый рекорд. Правда, вызывает он не гордость, а стыд, досаду и боль, пишет читательница сайта Charter97.org Ангелина. В нашей стране значительно увеличилось количество детей в детских домах и приютах.
Например, в Украине, где идет война, действительно много детей, чьи родители погибли. И там я еще могу как-то понять такое явление, как детский приют. Но как может расти число сирот в государстве с вечной «стабильностью»? Откуда же тогда берутся дети, живущие в интернатах? И что это за социальное явление в социально ориентированной стране, если у нас нет войны, но есть сироты?
Раньше наши маленькие белорусы, оставшиеся без родителей, хотя бы имели шанс быть усыновленными семьями из Европы. Иногда они даже уезжали жить в теплую Италию или благополучную Германию. Теперь же и эта возможность отнята.
В нашем районе, например, появился детский дом семейного типа, созданный в основном верующими-протестантами. Однако и здесь начали чинить препятствия. Так, в одном городке была семья, через которую прошло больше 20 приемных детей.
Я отношусь к этой семье с уважением, но отношение городской администрации было ужасным. Никакой финансовой поддержки им не оказывали, зато регулярно использовали в идеологических целях. Например, приглашали на различные акции, осыпали комплиментами и вручали… очередную грамоту. А теперь женщина, на плечах которой было столько детей, получает минимальную пенсию, потому что за свою заботу имела лишь мизерную зарплату воспитателя.
Между тем количество детей-сирот неуклонно растет, и я со страхом думаю, что растет оно еще и потому, что мамы и папы этих несчастных сидят в тюрьмах по политическим мотивам.
Так что не надо нам цифр от Белстата об успехах луканомики. Успехи мы видим вот по таким косвенным показателям.