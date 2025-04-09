Беларусь ставит новый рекорд 3 9.04.2025, 10:59

2,962

Правда, вызывает он не гордость.

Беларусь ставит новый рекорд. Правда, вызывает он не гордость, а стыд, досаду и боль, пишет читательница сайта Charter97.org Ангелина. В нашей стране значительно увеличилось количество детей в детских домах и приютах.

Например, в Украине, где идет война, действительно много детей, чьи родители погибли. И там я еще могу как-то понять такое явление, как детский приют. Но как может расти число сирот в государстве с вечной «стабильностью»? Откуда же тогда берутся дети, живущие в интернатах? И что это за социальное явление в социально ориентированной стране, если у нас нет войны, но есть сироты?

Раньше наши маленькие белорусы, оставшиеся без родителей, хотя бы имели шанс быть усыновленными семьями из Европы. Иногда они даже уезжали жить в теплую Италию или благополучную Германию. Теперь же и эта возможность отнята.

В нашем районе, например, появился детский дом семейного типа, созданный в основном верующими-протестантами. Однако и здесь начали чинить препятствия. Так, в одном городке была семья, через которую прошло больше 20 приемных детей.

Я отношусь к этой семье с уважением, но отношение городской администрации было ужасным. Никакой финансовой поддержки им не оказывали, зато регулярно использовали в идеологических целях. Например, приглашали на различные акции, осыпали комплиментами и вручали… очередную грамоту. А теперь женщина, на плечах которой было столько детей, получает минимальную пенсию, потому что за свою заботу имела лишь мизерную зарплату воспитателя.

Между тем количество детей-сирот неуклонно растет, и я со страхом думаю, что растет оно еще и потому, что мамы и папы этих несчастных сидят в тюрьмах по политическим мотивам.

Так что не надо нам цифр от Белстата об успехах луканомики. Успехи мы видим вот по таким косвенным показателям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com