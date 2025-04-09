Самый быстрый и дорогой Smart бросает вызов Tesla Model Y 2 9.04.2025, 11:23

Немецкий бренд создал уникальное авто.

Семейный электрокроссовер Smart #5 получил топовую версию от Brabus. Это самое мощное и дорогое авто в истории немецкого бренда.

Подробности электрокара раскрыли на официальном сайте Smart, пишет «Фокус».

Новый Smart #5 в исполнении Brabus — конкурент Tesla Model Y Performance. Он получил двухмоторную установку, которая развивает 646 л. с. и 710 Н∙м. Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Это самая быстрая модель в истории немецкой марки.

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 540 км. 800-вольтная архитектура позволяет быструю (мощностью 400 кВт) зарядку на 80% за 18 минут.

Отличить электромобиль Smart #5 Brabus от стандартной модели можно по скромному обвесу, красному декору и 21-дюймовым дискам. К тому же, кроссоверу доступен особый матовый окрас.

Салон Smart #5 Brabus отделали алькантарой с контрастными красными швами. В цифровой панели приборов и мультимедийной системе изменили графику. Комплектацию пополнила мощная 1190-ваттная акустика Sennheiser Signature с 20 динамиками.

Новый электромобиль Smart #5 Brabus поступит в продажу в Европе с осени. Он будет стоить от 60 900 евро, то есть это не только самый быстрый, но и самый дорогой Smart.

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